"Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій", - Зеленський зустрівся з представниками німецького бізнесу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

На заході були присутні представники компаній, сукупний портфель яких становить 220 мільярдів євро.

Представники бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці, але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні.

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"Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають", – сказав Зеленський.

"Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною", – додав глава держави. За його словами, у планах – забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення "електронної митниці" та боротьба з контрабандою.

Глава держави також підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

Учасники зустрічі детально обговорили співпрацю з підприємствами у таких галузях, як сільське господарство, харчова, будівельна, автомобільна промисловість тощо. Президент наголосив на потребі локалізації бізнесу для створення робочих місць і пообіцяв допомогти з вирішенням задавнених бюрократичних проблем.