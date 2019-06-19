Україна має почати купувати зброю і військову техніку у США, - Волкер

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Думаю, важливо також, щоб Україна відповіла взаємністю - в плані придбання в нас військової техніки. І я знаю, що вона має намір це зробити", - сказав співробітник Держдепартаменту.

Він не вказав, про яке саме озброєння йдеться. Однак назвав серед пріоритетних поставок антиснайперські системи, протитанкові комплекси Javelin.

"Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглянути (можливість поставок. - Ред.) систем ППО, прибережної оборони ... Усі вони дуже важливі", - зазначив американський дипломат.

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Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити лише для надання летальної зброї оборонного характеру.