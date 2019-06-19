Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.06.19 08:26

РФ хотіла використовувати українських моряків як розмінну монету, тому зараз відмовляється виконувати рішення трибуналу ООН, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених у Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, зокрема в міжнародних спорах з Україною.

РФ хотіла використовувати українських моряків як розмінну монету, тому зараз відмовляється виконувати рішення трибуналу ООН, - Клімкін

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права. - Ред.) – ми їй перебили гру. Тобто Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз використовувати їх як важіль. Просто їх на щось обміняти", - заявив Клімкін.

Міністр нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким Росія мусить звільнити українських моряків. Він сподівається, що за широкої міжнародної підтримки українських моряків вдасться повернути з російського ув'язнення додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків"

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100