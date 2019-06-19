Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер

Про це на слуханнях у комітеті з міжнародних відносин Сенату США заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тема слухань - "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожа активність Росії".

"Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, "Російської імперії", то я думаю, що ця можливість втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що США, Євросоюз та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією Росії, яка має на меті відновити контроль над Україною.

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"Ми докладаємо значних зусиль, аби зберігати об'єднану й потужну західну політику. США та ЄС запровадили санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летальної зброї", - зауважив Волкер.

Крім того, він нагадав про виділення додаткової допомоги з боку США для України у сфері безпеки й оборони.

"Отже, ми посилюємо нашу позицію, і я вважаю, що ця позиція є стійкою", - наголосив спецпредставник Держдепу.