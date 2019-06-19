Найважливіше значення Мінських угод у тому, що РФ формально визнає територіальну цілісність України, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на слуханнях у Сенаті на тему "П'ять років після Революції Гідності: ​​прогрес України і ворожа активність Росії" заявив Курт Волкер.

"Дуже важливо, щоб Мінські домовленості зберігали свою чинність, оскільки найважливіше їхнє значення в тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього", - наголосив американський дипломат.

Спецпредставник Держдепу з питань України також назвав Мінські домовленості базою для збереження санкцій Євросоюзу.

Крім того, за словами Волкера, цей документ містить загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру.

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"Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу - всі ці речі є необхідними для ухвалення рішень", - наголосив він.

За словами дипломата, "Мінську" бракує лише одного - політичної волі з боку Москви, яка заперечує свою відповідальність у цьому процесі.

"Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети", - наголосив спецпредставник Держдепу.