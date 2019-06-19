У заарештованого після масових обшуків кримськотатарського активіста Газієва погіршився стан здоров'я, - адвокат

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Газієва Олександр Стасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове у Газієва погіршився стан здоров'я. Я дізнався про це позавчора і відразу зв'язався з організацією, яка допомагала організувати медобстеження вперше. Це відділення руху "За права людини" в Ростові. У четвер планується засідання ОНК, під час якого буде розглянуто питання надання допомоги Сервету Газієву. За нашою інформацією, належної медичної допомоги він не отримує. Тобто після обстеження лікування йому призначено, але йому роблять уколи, які просто знімають симптоми хвороби. Але не проводять повного лікування", - розповів адвокат Газієва.

За словами захисника, Газієв у суді скаржився на часті болі в шлунку і нирках, а також проблеми із серцем.

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Окупанти 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активістів. Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога та Шахти, один - Раїм Айвазов - перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячиков - зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.