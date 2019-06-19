Помпео і Могеріні обговорили питання безпеки та оборони в Європі, а також Україну, Молдову та РФ

Про це розповіла за підсумками переговорів речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Помпео і верховний представник обговорили відносини США і ЄС, а також низку спільних інтересів та спільні виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Європою, зокрема питання безпеки й оборони в Європі, Афганістан, Кубу, Іран, Лівію, Молдову, західні Балкани, Росію, Україну та Венесуелу", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

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Зустріч державного секретаря Сполучених Штатів і високого представника Євросоюзу відбулася безпосередньо в Державному департаменті США.