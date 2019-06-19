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19.06.19 09:16

Вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна, - Джемілєв про вирок кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір"

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені 18 червня до тривалих термінів ув'язнення фігуранти сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" звільняться раніше призначеного часу.

Вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна, - Джемілєв про вирок кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір"

Таку думку 18 червня він висловив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Це не новина, вони всім дають такі "драконівські" терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку. А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися", - сказав Джемілєв.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 18 червня Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років. Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.

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12 жовтня 2016 року в окупованому РФ Криму було проведено обшуки в п'яти сім'ях. У результаті обшуків затримали п'ятьох кримських татар, яких звинуватили в участі в забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

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