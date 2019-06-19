За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Українських Новин".

Відповідь підписав начальник управління персоналу - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадій Долгашов.

"Українські Новини" запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський у зв'язку з тим, що він не з'явився до військкомату за повістками для призову за мобілізацією 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

Така інформація щодо повісток була оприлюднена прес-службою Міноборони 13 квітня поточного року у відповідь на депутатські запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва - "Блок Петра Порошенка"), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва - "Народний фронт").

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У відповідь на запит "Українських Новин" Міноборони засвідчує, що Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійно-Долгинцівському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

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За результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".

"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався", - сказано у відповіді міністерства.

Нагадаємо, в квітні народний депутат з фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол попросила Міністерство оборони України підтвердити або спростувати інформацію про нібито ухилення шоумена, а нині кандидата в президенти України Володимира Зеленського від мобілізації в 2014 році.