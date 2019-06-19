Кабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає Цензор.НЕТ.

"Я виношу на розгляд Уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації. А наступний Парламент має забрати право у Президента та Уряду призначати керівників і віддати це право людям, – сказав Володимир Гройсман. – Оце новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників) має бути у громадах – вам вирішувати, хто є ваші керівники", - наголосив Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" у вівторок ввечері.

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