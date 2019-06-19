Голову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (18 червня. - Ред.) правоохронці затримали керівника ВЦА міста Щастя, якого прикомандирували ЗСУ, майора Дмитра Скворцова на хабарі. Прозорість та відповідальність усіх перед законом — цінності, з якими я йшов на посаду. Добре, що вони прижилися на Луганщині. Обіцяю, ми зробимо все для збереження у місті порядку", - написав Філь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

У коментарі до свого посту Сергій Філь уточнив, що Скворцова "на гарячому" затримали співробітники Управління захисту економіки за процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону. Сума хабара, яку вимагав у підприємця і отримав керівник ВЦА - 12 тисяч гривень.

Майор Скворцов Дмитро Анатолійович призначений на посаду голови військово-цивільної адміністрації міста Щастя 5 квітня 2019 року. Представляв його громаді 8 квітня Сергій Філь.



