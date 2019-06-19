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19.06.19 10:40

Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі. ФОТОрепортаж

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський провів зустріч із заступником глави спецмісії ОБСЄ Марком Етерінгтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі із заступником Голови Місії паном Марком Етерінгтоном.

Під час зустрічі командувач ООС поінформував заступника Голови СММ ОБСЄ про поточний стан безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, перебіг відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку населення, ситуацію щодо мінної безпеки в районі відповідальності тощо.

Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі 01

У робочому форматі сторони обговорили актуальні питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. А також розведення сил і засобів у районі населеного пункту Станиця Луганська.

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Командувач Об’єднаних сил наголосив, що з українського боку всі необхідні заходи щодо виконання вимог Мінських домовленостей виконуються в повному обсязі. Утім, через постійні вогневі провокації з боку російських окупаційних військ процес розведення сторін на визначеній ділянці району ООС відтерміновується.

Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі 02

Довідка: заступник голови СММ ОБСЄ Марк Етерінгтон здобув освіту в Йоркському і Кембриджському університетах. У 1984-1991 роках він служив у парашутно-десантному полку британської армії. Згодом працював у різних місіях, які діяли під час конфліктів і упродовж постконфліктних періодів, включно із наглядовою місією Європейського співтовариства під час конфлікту в колишній Югославії.

Марк Етерінгтон сформував нову місію ОБСЄ в Сербії і Чорногорії, а в 2002 році обіймав посаду заступника глави місії ОБСЄ в Косово. Він працював у Тимчасовій адміністрації сил коаліції на посаді губернатора провінції в Іраку.

Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі 03

У 2005 році в Гильменді (Афганістан) Марк Етерінгтон керував групою з питань планування уряду Сполученого Королівства. Він працював у Зімбабве, Гаїті та Сомалі як співробітник створеного урядом Сполученого Королівства відділу стабілізації, а також у місіях у Палестині та Південному Судані.

У 2014 році Марк Етерінгтон був заступником Глави СММ ОБСЄ в Україні, а в 2016-2018 роках займався питаннями врегулювання ситуації в Сирії.

Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі 04
Фото: пресцентр ОС

Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі 05
Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі 06

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