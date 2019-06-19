Сирський обговорив із заступником глави СММ ОБСЄ Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі із заступником Голови Місії паном Марком Етерінгтоном.

Під час зустрічі командувач ООС поінформував заступника Голови СММ ОБСЄ про поточний стан безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, перебіг відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку населення, ситуацію щодо мінної безпеки в районі відповідальності тощо.

У робочому форматі сторони обговорили актуальні питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. А також розведення сил і засобів у районі населеного пункту Станиця Луганська.

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Командувач Об’єднаних сил наголосив, що з українського боку всі необхідні заходи щодо виконання вимог Мінських домовленостей виконуються в повному обсязі. Утім, через постійні вогневі провокації з боку російських окупаційних військ процес розведення сторін на визначеній ділянці району ООС відтерміновується.

Довідка: заступник голови СММ ОБСЄ Марк Етерінгтон здобув освіту в Йоркському і Кембриджському університетах. У 1984-1991 роках він служив у парашутно-десантному полку британської армії. Згодом працював у різних місіях, які діяли під час конфліктів і упродовж постконфліктних періодів, включно із наглядовою місією Європейського співтовариства під час конфлікту в колишній Югославії.

Марк Етерінгтон сформував нову місію ОБСЄ в Сербії і Чорногорії, а в 2002 році обіймав посаду заступника глави місії ОБСЄ в Косово. Він працював у Тимчасовій адміністрації сил коаліції на посаді губернатора провінції в Іраку.

У 2005 році в Гильменді (Афганістан) Марк Етерінгтон керував групою з питань планування уряду Сполученого Королівства. Він працював у Зімбабве, Гаїті та Сомалі як співробітник створеного урядом Сполученого Королівства відділу стабілізації, а також у місіях у Палестині та Південному Судані.

У 2014 році Марк Етерінгтон був заступником Глави СММ ОБСЄ в Україні, а в 2016-2018 роках займався питаннями врегулювання ситуації в Сирії.



Фото: пресцентр ОС



