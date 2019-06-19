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19.06.19 10:44

Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України

У Сенаті США відбулися дуже важливі слухання про ситуацію в Україні і загрозливу політику Росії.

Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише експрезидент Петро Порошенко. Наводимо його текст повністю.

"Вдячний нашим друзям – сенаторам Джонсону, Менендесу, Портману, Шахін, спецпредставнику Волкеру, послу Хербсту, і всім учасникам засідання – за вчасну дискусію та визнання прогресу України на шляху реформ і протидії російській агресії.

Ще чимало викликів попереду, але надійне плече єдності і солідарності, яке продемонструвала тверда двопартійна і двопалатна підтримка України під час слухань, допоможе нам пройти непрості випробування. Важливою є продемонстрована готовність продовжити зміцнювати стійкість України.

Я щиро вдячний за рішення Вашингтона виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. Високо ціную незламну позицію американських партнерів у питанні санкційної політики проти російського агресора, аж до повного відновлення територіальної цілісності України.

Вітаю заклик учасників слухань про те, що отриману на виборах високу народну довіру новий президент має конвертувати у реальні досягнення на шляху вже започаткованих реформ заради процвітання та успішній протидії агресивній політиці Кремля заради миру і безпеки.

Європейська Солідарність буде відданим союзником на цьому шляху, і безкомпромісним опонентом на його захист. Важливим є розуміти: світ допомагатиме нам настільки, наскільки Україна здатна сама собі допомагати та захищати свої національні інтереси!"

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