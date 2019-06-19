Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть із ВІЛ, знають про свій статус. Але саме вчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке суттєво подовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування", - написала Супрун.

Вона наголосила, що в Україні найпоширеніший шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) - статевий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ

"Значна кількість нових випадків інфікування ВІЛ припадає на молодих людей віком від 15 до 30 років", - повідомила Супрун.



