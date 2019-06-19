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19.06.19 11:08

Терористи з ПТРК обстріляли населений пункт Золоте-4, - СЦКК. ФОТОрепортаж

На луганському напрямку терористи продовжують обстрілювати населені пункти поблизу лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4 на Луганщині.

Терористи з ПТРК обстріляли населений пункт Золоте-4, - СЦКК 01

"Черговий обстріл здійснено приблизно о 14:00 18 червня. Російсько-окупаційні війська з напрямку Золоте-5 обстріляли населений пункт Золоте-4, застосувавши ПТРК. На місці обстрілу, лише за тридцять метрів від житлового будинку, утворилася велика вирва від розриву протитанкової керованої ракети. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

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У штабі додали, що збройні формування РФ свідомо нехтують Мінськими домовленостями, порушують норми гуманітарного права та режим припинення вогню.

Терористи з ПТРК обстріляли населений пункт Золоте-4, - СЦКК 02

"Їхні зухвалі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - повідомили в пресцентрі ОС.

Терористи з ПТРК обстріляли населений пункт Золоте-4, - СЦКК 02
Фото: пресцентр ОС

Терористи з ПТРК обстріляли населений пункт Золоте-4, - СЦКК 04

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