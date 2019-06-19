Економіка Євросоюзу повністю оговталася від російських контрсанкцій, - Могеріні

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Газета".

Єврокомісія прийшла до висновку, що санкції ЄС проти Росії і відповідні контрсанкціі з боку Росії надали стримане вплив на європейську економіку.

"Комісія регулярно оцінює економічний вплив заходів ЄС і відповідних санкцій, введених Росією в агропродовольчому секторі. Вплив обмежувальних заходів щодо Росії на економіку ЄС в цілому залишається стриманим і керованим", - йдеться у відповіді Могеріні на запит депутата Європарламенту Надін Морано.

"Попри труднощі, викликані російським ембарго, агропродовольчий сектор ЄС продемонстрував видатну стійкість, і більшість залучених секторів змогли знайти альтернативні ринки. З 2013 року, тобто до введення Росією ембарго, загальний експорт агропродовольчих товарів ЄС до третіх країн показав значне зростання на 14, 6%, досягнувши в 2018 році рівня в 137,4 млрд євро", - зазначено у відповіді.

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Щодо Росії Федеріка Могеріні зазначила, що санкції ЄС не стали єдиною причиною ослаблення економіки країни.

"Важко дати кількісну оцінку ізольованого впливу обмежувальних заходів ЄС на російську економіку, оскільки вони збіглися з появою більш широких економічних перешкод, включаючи існуючі структурні перешкоди для зростання, коливання цін на нафту і зниження курсу рубля", - заявила вона.

За словами глави дипломатії ЄС, ці чинники привели до "значного уповільнення російської економіки" в 2014 році і "щодо повільного відновлення відтоді".

Нагадаємо, Росія в серпні 2014 року ввела заборону на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства з країн ЄС, США, України, Канади та Австралії. Таким чином в РФ відреагували на санкції, введені проти неї міжнародною спільнотою за окупацію Криму і агресію на Донбасі.

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Відтоді в Росії знищують продукти, ввезені в країну в обхід заборони.

У березні 2019 року президент РФ Путін заявив, що Росія готова скасувати продовольчі контрсанкціі, якщо ЄС зніме санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі.

18 червня канцлер ФРН Ангела Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що антиросійські санкції можуть бути зняті тільки після звільнення Криму. "Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну", - сказала Меркель.