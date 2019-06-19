Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.06.19 12:02

У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук

Агент Кремля Віктор Медведчук заявив про своє негативне ставлення до більшості українців.

У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цьому він зізнався в інтерв'ю російській службі "BBC", коментуючи високий антирейтинг на рівні 46%.

"А до Порошенка зараз 75% негативно [ставляться], ну то й що? Він готовий [іти на вибори]? От що ви питаєте? Я без образ. Може, і 46%. А якщо навіть 50%, то що з цього? У чому питання?" - сказав Медведчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, не пов’язаних з ОРДЛО, - Порошенко

Він додав, що не бачить необхідності змінювати цю ситуацію, тому що він і сам ставиться до людей негативно.

"Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, маю бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", - сказав Медведчук.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100