У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цьому він зізнався в інтерв'ю російській службі "BBC", коментуючи високий антирейтинг на рівні 46%.

"А до Порошенка зараз 75% негативно [ставляться], ну то й що? Він готовий [іти на вибори]? От що ви питаєте? Я без образ. Може, і 46%. А якщо навіть 50%, то що з цього? У чому питання?" - сказав Медведчук.

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Він додав, що не бачить необхідності змінювати цю ситуацію, тому що він і сам ставиться до людей негативно.

"Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, маю бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", - сказав Медведчук.