"Роттердам+ закінчився", - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

"Роттердам+ закінчився. На графіку тарифи вугільних електростанцій (теплоелектростанцій, ТЕС). З них видно, що де-факто теплова генерація вже не заробляє Роттердам+. За даними НКРЕКП, розрахунковий тариф ТЕС згідно з формулою Роттердам+, який мав бути в 1 півріччі 2019 року, мав становити 2 грн за кВт-год.

Проте вже в останню декаду травня такий тариф впав до 1,53 грн/кВт-год, що на 24% нижче. За першу декаду червня тариф ще знизився - до 1,43 грн, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно з Роттердам+", - написав він.

Водночас він зазначив, що сезонність не має суттєвого впливу на такі тарифи: "Для повноти картинки можна порівняти такий тариф із відповідними періодами 2018 року (виділені червоним). В останню декаду травня та першу декаду червня цього року тарифи ТЕС на 17%-24% нижче, аніж минулого року в ці ж періоди. Таким чином, за червень вугільні електростанції отримають приблизно на 1,5 млрд грн менше грошей, аніж отримали би за фактичного тарифу Роттердам+".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВIДЕО

"Загалом за 2 квартал 2019 р. за фактичної формули Роттедам+ тарифна виручка була б на 3 млрд грн більша. Якщо чесно, то деякі вугільні електростанції у червні будуть навіть збитковими, ну, нічого доведеться також затягнути пояс. Фактична ліквідація Роттердам+ відбулася завдяки діям широкого кола осіб, великому публічному резонансу, висвітленню цієї корупційної формули у медіа, соцмережах і т.д. Коротше, ми зробили її разом:).

Але щоб не було і формального існування цієї формули, Президент подає законопроект у парламент, щоб змінити Р+ на Р-. Це діаметрально протилежна позиція до позиції Петра Порошенка, який виправдовував існування Р+ то вимогами МВФ, то якимось іншими видумками", - написав Герус.

Тарифи вугільних електростанцій із сайту ДП "Енергоринок" http://www.er.gov.ua/doc.php?c=5

Зазначимо, формулу "Роттердам +" ввели в травні 2016 року, після втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилися на непідконтрольній території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати пальне на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку має усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла вдвічі.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам+", а в 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент Порошенко наголошував, що формула "Роттердам+" є вимогою Міжнародного валютного фонду.