За минулу добу на водоймах України загинуло 15 осіб. Від початку року - 505, зокрема 56 дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, по два випадки загиблих на воді зафіксовано у Волинській та Чернігівській областях, а також у Києві.

На водоймах Київщини від початку року загинуло вже 58 осіб, і це найбільший показник по Україні.

Найменше ж загиблих на Миколаївщині та Херсонщині. Відповідно 6 і 8 осіб.

Загалом від початку року на водоймах країни вже потонули 505 громадян, з яких 56 дітей. При цьому врятовано 185 осіб, зокрема 30 дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки. ФОТО

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. Щодо пригод за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають малюків без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.