Чубаров просить Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму

Про це глава Меджлісу заявив у відеозверненні у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу закликати українську владу, міністра закордонних справ України, новообраного президента - потрібно терміново скликати засідання Ради безпеки ООН через брутальне невиконання Росією всіх попередніх рішень: і Генеральної Асамблеї ООН, і міжнародного суду ООН, яке було ухвалено ще 2 роки тому, щодо скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, рішення морського трибуналу, рішення ЄСПЛ щодо Едема Бекірова. Потрібно негайно збирати Радбез ООН і обговорювати питання надання гарантій безпеки кримськотатарському народу, громадянам України, які живуть на тимчасово окупованій кримській землі", - сказав Чубаров.

На його думку, таке засідання Радбезу ООН має провести найближчими днями.

"Інакше ми не зупинимо Росію і залишимо кримськотатарський народ один на один з нею. Це буде неправильно, так не має бути", - зазначив Чубаров.

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Раніше Чубаров, коментуючи обшуки 19 червня у двох будинках у Сари-Су Білогірського району в Криму, заявив, що в анексованому Криму "триває тотальна облава на кримських татар".

Після окупації Криму Росією на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".