"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також поки що долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%), "Європейська Солідарність" (5,0%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,1%, партію "Громадянська позиція" - 2,2%, Радикальну партію - 2,1%, партію ВО "Свобода" - 2,1%, партію "Українська стратегія" - 1,9%, Опозиційний блок - 1,8%, "Самопоміч" - 1,2%. Рейтинг інших політичних сил - менше 1%.

Зазначимо, порівняно з попереднім опитуванням, рейтинг партії "Голос" Святослава Вакарчука виріс із 6,4% до 8,1%, рейтинг партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" знизився із 7,9% до 5,0%.

Також повідомляється, що більш ніж половина опитаних вірять у те, що партія "Слуга народу" подолає 5% виборчий бар'єр і потрапить у майбутній парламент. Близько 40% кажуть так про партію "Батьківщина", третина - про партію "Опозиційна платформа - За життя", чверть - про партію "Європейська Солідарність", кожен п'ятий - про партію "Голос". Серед прихильників політичних сил з відносно високим рейтингом понад 70% вірять у те, що їхні лідери потраплять до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" (оновлено)

Згідно з даними групи "Рейтинг", 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що швидше готові брати участь, 8% - не голосуватимуть, 3% - не визначилися.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.