Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що проєкт змін буде сьогодні оприлюднено на сайті Кабміну.
"Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації. Сьогодні цей документ буде оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України. Зрозуміло, що Кабінет Міністрів не має права законодавчої ініціативи внесення змін до Конституції, але має право на широке і масове обговорення", - зазначив Гройсман.
Він зауважив, що сьогодні потрібно захистити децентралізацію.
За словами Гройсмана, уряд напрацював з експертним середовищем проєкт Конституції.
"Проєкт передбачатиме і створення виконкомів на місцях, і повсюдність місцевого самоврядування, і вирішить питання юрисдикції земель, які мають входити до об'єднаних громад", - заявив Гройсман.