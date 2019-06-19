Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50%

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гройсман наголосив, що в деяких регіонах чиновники РДА не дають можливості громадам об'єднуватися.

Він також зазначив, що за три роки децентралізації постало питання оптимізації державних чиновників на місцях.

"Тому сьогодні я вніс пропозицію уряду про скорочення чисельності державних районних адміністрацій в Україні на 50% з 1 січня 2020 року", - розповів прем'єр-міністр.

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Гройсман додав, що скорочення не стосується соціальних служб і двох регіонів - Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють ВЦА.