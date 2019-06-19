Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.06.19 13:08

Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50%

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує скоротити чисельність районних державних адміністрацій на 50%.

Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50%

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гройсман наголосив, що в деяких регіонах чиновники РДА не дають можливості громадам об'єднуватися.

Він також зазначив, що за три роки децентралізації постало питання оптимізації державних чиновників на місцях.

"Тому сьогодні я вніс пропозицію уряду про скорочення чисельності державних районних адміністрацій в Україні на 50% з 1 січня 2020 року", - розповів прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман

Гройсман додав, що скорочення не стосується соціальних служб і двох регіонів - Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють ВЦА.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100