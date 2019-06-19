Заходи з подолання протиповітряної оборони противника не проводилися, - директор КНДІСЕ Рувин про катастрофу Іл-76 під Луганськом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Сегодня" директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин, який керував експертизою катастрофи Іл-76 під Луганськом.

"Перекидання особового складу в Луганський аеропорт проводилося, серед іншого, і над територією, яка контролювалася противником. За такого стану справ в обов'язковому порядку мають бути вжиті заходи, спрямовані на подолання протиповітряної оборони противника. Такі заходи не проводилися", - зазначив експерт.

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За його словами, могла, наприклад, піднятися штурмова авіація, щоб забезпечити коридор для польоту.

У той же час, додає Рувин, у захисників Луганського аеропорту було достатньо коштів: шість 120-мм мінометів, багато БМП, БТР, вони могли б розставити снайперські групи, за 10 хвилин до посадки провести артобстріл підступів, для того, щоб противник сховався і не зміг вести вогонь по літаку.

"Але в Луганському аеропорту не знали, що до них летять літаки і тому ці заходи не проводилися. А безпосередньо на підльоті літака вони, очевидно, не встигали гарантувати безпеку транспортного літака", - констатує він.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.