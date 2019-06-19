Гіркін, Безлер, Ходаковський і ще 9 бойовиків: розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до трагедії МН17. СПИСОК

Відповідний звіт організація оприлюднила у середу, 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У Bellingcat уточнили, що до цих висновків вони дійшли на підставі аналізу "прослушок", оприлюднених Службою безпеки України та Спільної слідчою групою (ССД) на чолі з Нідерландами.

В числі причетних до катастрофи журналісти називають Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"), який у 2014 році був одним з ключових ватажків бойовиків на Донбасі. Передбачається, що Гіркін знав про перекидання "Бука" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.

Також вказується причетність російського генерала Сергія Дубинського ("Хмурий"), який просив доставити "Бук" для протидії української авіації. Передбачається, що він координував пересування ракетного комплексу 17 червня в день катастрофи MH17, а також брав участь у зворотній перекидання його на територію Росії. Крім того, саме Дубинський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Передбачається, що "Хмурий" зіграв ключову роль у вирішенні збити літак, прийнявши його за військове судно.

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Також серед причетних:

- Олег Юлдашевич Пулатов, позивні "Гюрза" і "Халіф" - колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Снігового.

- Леонід Володимирович Харченко, позивний "Кріт" - командир розвідувального батальйону Крота" у 2-му відділі ГРУ ДНР". Він причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Снігового. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

- Едуард Машутович Гілазов, позивний "Рязань" - командир сепаратистів, який після збиття привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Леоніда Харченка в Сніжному.

- Олег Анатолійович Шарпов, позивний "Змій" - ідентифікований як сепаратист на ім'я Олег в перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченко від 13:09 17 липня 2014 р. В цій розмові Шарпов запитує Харченко, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

- Ігор Миколайович Безлер, позивний "Бєс" посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

- Сергій Сергійович Поваляєв, позивний "Боцман".

- Валерій Олександрович Стельмах, позивні "Найманець" і "Батя" ідентифікований як особа з позивним "Найманець", який повідомив про MH17 як військовий літак Безлеру за кілька хвилин до збиття.

- Ігор Іванович Українець, позивний "Мінер" ідентифікований як командир групи Мінера, яку згадує Безлер в одному з перехоплених переговорів у зв'язку зі збиттям MH17.

- Олександр Сергійович Ходаковський, позивний "Скіф", напевно, допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", що прибула в Донецьк, оскільки, судячи з прослушок, його заступник Олександр Семенов допомагав координувати транспортування "Бука" по Донецьку.

- Олександр Олександрович Семенов, прізвисько "(Сан) Санич" - допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьку.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.





