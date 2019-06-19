Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними, половина опитаних задоволені діяльністю президента України В.Зеленського, 14% - протилежної думки, ще 38% - поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

Також повідомляється, що 22% позитивно оцінюють роботу голови Уряду В.Гройсмана, з іншого боку 65% - негативно.

Роботою Верховної Ради незадоволені майже 90% респондентів, задоволені - тільки 5%.

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Крім того зазначається, що половина опитаних очікують від президента В.Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі. 38% – мають сподівання стосовно зниження тарифів, 22% – очікують зменшення впливу олігархів на політику, 20% – чекають підвищення соціальних стандартів, 19% – покарання винних у корупції високопосадовців, 17% – скасування недоторканності народних депутатів, 16% – підвищення якості медицини, 13% – активізації співпраці із НАТО та ЄС, 12% – налагодження співпраці із Росією, 12% – зміцнення української армії, 10% – об’єднання країни.

Очікування щодо припинення війни на Донбасі притаманні практично більшості респондентів в усіх макрорегіонах. З іншого боку дещо вищий рівень сподівань стосовно зниження тарифів, зменшення впливу олігархів на політику та налагодження відносин з Росією фіксується серед мешканців Півдня та Сходу.

Стосовно покарання високопосадовців, винних у корупції дещо вищі очікування на Заході та Півдні, скасування недоторканності народних депутатів – у Центрі, підвищення якості медицини – на Півдні, активізації співпраці з НАТО та ЄС та зміцнення української армії – на Заході.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.

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