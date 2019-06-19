Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде"

Про це глава держави сказав у Німеччині під час зустрічі з представниками великого та середнього бізнесу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", - заявив Зеленський.

Згідно з повідомленням АП, під час зустрічі учасники також обговорили інвестиційний клімат України і зниження тиску правоохоронних органів на бізнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

На думку директора з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Олени Флорес, в Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями.

Якби він був оголошений з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.