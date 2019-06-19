Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович

Про це заявив в коментарі "ГОРДОН" директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Це порушення закону про декомунізацію. Якщо міський голова підпише це рішення, ми будемо звертатися у прокуратуру з вимогою притягнути його до відповідальності. Колективної відповідальності бути не може. Тобто притягнути окремо кожного депутата, який проголосував за це рішення, не можна. Але якщо мер поставить свій підпис під цим рішенням, настає його персональна відповідальність, зокрема кримінальна", – наголосив В'ятрович.



19 червня міська рада Харкова підтримала рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. "За" проголосувало 59 депутатів, "проти" – 13. Цим самим рішенням депутати міськради назвали ім'ям Петра Григоренка ділянку від вулиці Римарської до вулиці Клочковської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ в натовп.