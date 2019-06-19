Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків у справі Гандзюк, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Після спільної наради в Генеральній прокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня 2019 р., генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій", - написала вона.

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За її словами, нині група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді. Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень К.Гандзюк на виконання доручення генпрокурора, направленого до СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.