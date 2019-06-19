Антимонопольний комітет перевірить законність купівлі телеканалу ZIK

Про це повідомив глава комітету Юрій Терентьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від сьогодні запущено перевірку цієї інформації", - сказав Терентьєв.

Глава Антимонопольного комітету зазначив, що сторони не зверталися до комітету по узгодження угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук

Він нагадав, що регулювання містить порогові показники - по EUR 4 млн у двох учасників концентрації, що може пояснювати відсутність такого звернення.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна". На базі своїх медіаактивів він збирається створити новий медіахолдинг під назвою "Новости".

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та кілька інших. Також телеканал покинув глава медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" зажадала скликати в зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.