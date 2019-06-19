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19.06.19 14:18

Антимонопольний комітет перевірить законність купівлі телеканалу ZIK

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проведе перевірку в зв'язку з інформацією про купівлю народним депутатом України, власником телеканалів "112 Україна" і NewsOne Тарасом Козаком (фракція "Опозиційний блок") телеканалу ZIK та створення медіахолдингу "Новости".

Антимонопольний комітет перевірить законність купівлі телеканалу ZIK

Про це повідомив глава комітету Юрій Терентьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від сьогодні запущено перевірку цієї інформації", - сказав Терентьєв.

Глава Антимонопольного комітету зазначив, що сторони не зверталися до комітету по узгодження угоди.

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Він нагадав, що регулювання містить порогові показники - по EUR 4 млн у двох учасників концентрації, що може пояснювати відсутність такого звернення.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна". На базі своїх медіаактивів він збирається створити новий медіахолдинг під назвою "Новости".

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та кілька інших. Також телеканал покинув глава медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" зажадала скликати в зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

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