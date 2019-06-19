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19.06.19 14:24

Розглядаються три версії загибелі Тимчука, зокрема вбивство, - прессекретар МВС Шевченко

Правоохоронці розглядають три версії загибелі народного депутата з фракції "Народний фронт", координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука.

Розглядаються три версії загибелі Тимчука, зокрема вбивство, - прессекретар МВС Шевченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомив прессекретар МВС Артем Шевченко.

"Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю", - відповів він на запитання про версії смерті депутата.

Як повідомлялося раніше, Тимчука знайшли в його будинку. Нині на місці працює оперативно-слідча група.

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Колега Тимчука по фракції Антон Геращенко повідомив, що, за попередніми даними, його було знайдено в нього вдома зі смертельним вогнепальним пораненням у голову.

"Коли приїхала швидка допомога, Дмитро вже помер", - додав Геращенко.

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