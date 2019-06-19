Розглядаються три версії загибелі Тимчука, зокрема вбивство, - прессекретар МВС Шевченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомив прессекретар МВС Артем Шевченко.
"Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю", - відповів він на запитання про версії смерті депутата.
Як повідомлялося раніше, Тимчука знайшли в його будинку. Нині на місці працює оперативно-слідча група.
Колега Тимчука по фракції Антон Геращенко повідомив, що, за попередніми даними, його було знайдено в нього вдома зі смертельним вогнепальним пораненням у голову.
"Коли приїхала швидка допомога, Дмитро вже помер", - додав Геращенко.