Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, керівництво DCH дякує Геннадію Бергеману, який раніше обіймав посаду гендиректора ДМЗ, за успішну адаптацію заводу до системи корпоративних стандартів DCH. Після придбання підприємства групою DCН це завдання було поставлене ​​перед ним наглядовою радою ПрАТ "ДМЗ" 13 квітня 2018 р. під час підтвердження його управлінських повноважень на перехідний період.

Віталій Баш приступить до виконання обов'язків генерального директора Дніпровського металургійного заводу 19 червня 2019 р.

Рішення керівництва DCH про суміщення Башем позицій керівника DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" обумовлено потребою забезпечити узгоджену роботу всіх ланок цієї бізнес-системи. Нині економічне зростання сповільнюється в глобальному масштабі, що для високоглобалізірованої металургійної галузі закономірно означає необхідність впровадження нових підходів до організації виробництва. А значить, про інтеграцію в єдиний виробничий ланцюжок всіх технологічних операцій і процесів від видобутку руди до виплавки металу з прицілом на оптимізацію витрат і підвищення показників економічної та фінансової ефективності. Віталій Баш як генеральний директор DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" покликаний насамперед вирішити завдання вертикальної інтеграції підприємств гірничо-металургійного дивізіону.

Крім того, DCH Investment Management (керуюча компанія групи) і DCH Steel працюють над програмою комплексної і глибинної модернізації видобувного і сталеплавильного бізнесу, за реалізацію якої буде відповідати DСН Steel. Нагадаємо, що раніше група DCH заявила про намір протягом 5 років вкласти близько $150-300 млн у розвиток техніко-технологічної бази ДМЗ і "Сухої Балки".