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19.06.19 14:47

Колишні співробітники ДБР Луцик і Туру подали в суд на Трубу і хочуть поновитися на посадах

Окружний адміністративний районний суд Києва відкрив провадження за позовами колишніх співробітників Державного бюро розслідувань Дениса Луцика та Олександра Туру, які оскаржують своє звільнення.

Колишні співробітники ДБР Луцик і Туру подали в суд на Трубу і хочуть поновитися на посадах

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Луцик і Туру просять суд визнати дії директора ДБР Романа Труби щодо їхнього звільнення протиправними. Також вони просять скасувати накази про звільнення і поновити їх на посадах.

Суд розглядатиме справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба продовжує ухвалювати рішення одноосібно незважаючи на рішення суду, з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб, - перша заступниця голови ДБР Варченко

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.

29 травня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив чотирьох співробітників. Серед них - керівник 2-го управління організації досудових розслідувань Олександр Туру і керівник фінансового управління Денис Луцик.

Сам Труба назвав звільнення керівників управлінь "звичайною ротацією".

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