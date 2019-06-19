Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тимчук тримав фронт інформаційної війни, зазначили в Адміністрації президента:

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни".

Верховна Рада вшанувала пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

"Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція "Народного фронту", український патріот, координатор групи "Інформаційний спротив". Від імені Верховної Ради висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава!" - написав спікер парламенту у твітері.

Також співчуття висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян, припустивши, що за смертю Тимчука стоять російські спецслужби:

"Він був гарною людиною. Мудрою. Сильною. Сподіваюся, що правохоронні органи ретельно з’ясують всі обставини його смерті. Москва любить такі сценарії "випадковостей". А він точно серйозно заважав Кремлю, викриваючи справжнє обличчя московської агресії на сході та їхні диверсійні акти в Україні. Спочивай з миром! Помстимося".

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав Тимчука великим патріотом України і другом:

"Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять".

Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що Тимчук допомагав не лише військовим, а й Інституту:

"Дмитро Тимчук - один з тих, хто допомагав Інституту розгортати діяльність. Завдяки його підтримці почалися створення територіальних органів Українського інституту національної пам'яті. Дякуємо і пам'ятаємо. RIP".

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народного фронту" Дмитра Тимчука.