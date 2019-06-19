За фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 19 червня, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, який перебуває на місці події.

Він розповів, що повідомлення про смерть народного депутата, 1972 року народження, надійшло в Нацполіцію о 12:15.

"Наразі працює слідчо-оперативна група поліції Києва, на місці перебуває очільник столичної поліції Андрій Крищенко. Зараз на місце події для процесуальної координації прибуде керівництво прокуратури міста. Підтверджуємо факт смерті народного депутата", – повідомив Сергій Князєв.

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За словами глави Нацполіції, попередньо загиблий має вогнепальне поранення голови.

"Скільки було пострілів, не можу відповісти – експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру. Є громадянка, яка перебувала з ним в квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка квартирі – оглядаємо", – повідомив Голова Нацполіції.

Він додав, що вся інша інформація буде надана пізніше, коли поліцейські завершать огляд місця події. Зараз на місці також працює судовий медик та експерти.

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За фактом вже розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Слідчі дії тривають. ©

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.