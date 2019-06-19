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19.06.19 15:36

Кабмін схвалив звільнення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.

Кабмін схвалив звільнення трьох голів ОДА

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", - сказав Розенко.

За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.

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Зазначається, що на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення голів ОДА.

Прем'єр зазначив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні Кабміну розглянути ці кандидатури.

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