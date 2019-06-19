Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Названі перші підозрювані, як і відкриті перші кримінальні справи. Маємо ще один конкретний доказ безпосередньої злочинної участі російського агресора у цій трагедії. На додаток до попередніх звітів групи, які уже підтвердили, що літак було збито російською ракетою з російської системи "Бук", яка була доставлена з російської території і повернута на російську територію. Всі, хто обізнаний з військовою справою та російськими реаліями, прекрасно розуміють, що таке маневрування передової військової техніки не могло відбутися без відома чи наказу вищого керівництва РФ", - підкреслив він.

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Порошенко зазначив, що Росія не погодиться з опублікованими Нідерландами результатами розслідування і продовжить блокувати процес.

"Не треба тішити себе ілюзіями, Росія і надалі всіма неправдами буде вивертатися і блокувати цей процес, маючи патологічну нездатність визнати провину. Розуміючи це ще п’ять років тому, я не вагаючись зв’язався з Прем’єр-міністром Нідерландів Рютте і ми погодили передачу всіх повноважень Нідерландам для координування міжнародного розслідування. Ні секунди не сумнівався у правильності свого рішення. Вдячний професійній команді українських дипломатів за втілення досягнутих домовленостей, як і ефективну роботу задля встановлення істини і розвінчування російських міфів", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Доведення істини в суді – справа довга, але покарання – невідворотнє. Ми із міжнародними партнерами з честю пройдемо цей шлях. Це стане першим міжнародним судовим процесом для притягнення Росії до відповідальності. Не маю жодного сумніву, що наступними стануть міжнародні трибунали над Росією за злочини, вчинені проти українського народу по Криму і Донбасу. Ми доведемо, що буква міжнародного права сильніша за кулю російського автомата", - резюмував Порошенко.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних. У Кремлі сказали, що обговорювати питання їхньої видачі поки зарано. "Я не вважаю за можливе що-небудь говорити евентуально без будь-яких публікацій. Поки жодних публікацій немає, нічого обговорювати", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.