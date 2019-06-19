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19.06.19 16:05

Тимчук протидіяв інформаційним операціям спецслужб РФ задовго до початку вторгнення до Криму і на Донбас, - Бутусов

Дмитро Тимчук - один з героїв українського опору 2014-15 років. На відміну від багатьох, у війну з Росією Дмитро разом з невеликою групою українських військовослужбовців вступив задовго до початку вторгнення до Криму і на Донбас. З 2008 року Тимчук протидіяв інформаційним операціям російських спецслужб як військовослужбовець Міноборони, як волонтер.

Тимчук протидіяв інформаційним операціям спецслужб РФ задовго до початку вторгнення до Криму і на Донбас, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За часів Януковича, часів здачі України, його робота видавалася безнадійною, але він не зламався. Він був одним з небагатьох в Україні, хто по-справжньому розумів, що сучасна війна є комплексом інформаційно-бойових операцій. Інформація мобілізує суспільство на війну, інформація мотивує бійців вступати в бій, інформація визначає рівень зовнішньополітичної підтримки. Без ефективної інформаційної підтримки мобілізація України для відбиття російської агресії була б неможлива. І Дмитро був одним з тих, хто особисто визначав напрямки інформаційної війни і захисту України", - зазначив журналіст.

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"Блог Тимчука був одним із ключових джерел інформації про війну в Україні, і мав колосальне значення з військової точки зору. Величезні ресурси російської пропаганди були кинуті на дискредитацію Тимчука, ворог чудово розумів величезне значення якісного і проукраїнського висвітлення подій, величезні можливості впливу Тимчука в соцмережах та ЗМІ. У нас були публічні розбіжності з Дмитром щодо однієї з подій, але ми з ним разом розібралися і зробили висновки, і я з великою повагою ставився до діяльності Дмитра як народного депутата, встановилися дружні стосунки. Він діяв чесно, принципово, він не був політиканом і демагогом, він відбувся як справжній професіонал в оборонній сфері. Влада не виростила йому корону на голові, як це відбувається з багатьма, він продовжував працювати на захист нашої Батьківщини, і віддавав всі свої сили, фізичні та емоційні", - наголосив Бутусов.

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"Слідство дійде висновків, це їхня робота. На мою думку - заслуги Дмитра Тимчука заслуговують найвищої нагороди від держави. І вшанувати пам'ять Дмитра маємо всі ми, для кого пам'ять про початок Війни за незалежність завжди буде священною, хто щодня в найважчі моменти читав зведення Тимчука... Світла пам'ять", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

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