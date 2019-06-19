Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами його діяльності, серед яких - встановлення миру в Україні, захист її суверенітету і відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни.

Президент також розповів про результати офіційних візитів до Франції та Німеччини. За його словами, основну увагу під час переговорів було приділено припиненню війни на Донбасі і поверненню українських полонених, зокрема моряків.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання. "Вірю, що не тільки наша сторона хоче досягти миру найближчим часом", - додав він.

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Президент повідомив, що в липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав і урядів країн - учасниць Нормандського формату. Він також акцентував увагу на необхідності відновлення інфраструктури Донбасу. Глава держави зазначив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.

Також обговорювалося питання проведення у вересні чергової, 16-ї щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".

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"На жаль, поки ця зустріч знову не відбудеться в Лівадійському палаці, але ми разом із вами сподіваємося на наше якнайшвидше повернення в українську Ялту", - заявив Зеленський.