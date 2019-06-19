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19.06.19 17:02

Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську

Відповідний указ №414/2019 оприлюднений на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом Зеленського від 19 червня, Богдан Бондар уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; Ігор Веремій - в робочій підгрупі із соціально-економічних питань, Валерія Лутковська - в робочій підгрупі з гуманітарних питань та Олександр Моцик - в робочій підгрупі з політичних питань.

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Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України в Тристоронній контактній групі.

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