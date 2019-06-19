Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"У це просто не віриться. Зараз у голові звучить його спокійний, розважливий голос. Він був великим патріотом України, любив нашу країну і любив людей. Він був щиро принциповий у всьому - стосувалося це відбиття агресії Росії, або розслідування Комітету ВР питання пожеж на українських складах. Я впевнений, якби наш парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Дмитро, Україна була б сильною, самодостатньою державою. Таких людей взагалі небагато, а ще менше їх у владі. Шалено шкода, шалено несправедливо. RIP", - написав Віталій Рябошапка.

Журналіст "Громадського" Данило Мокрик заявив, що вважає підозрілим те, що Тимчук був удома в робочий час:

"Дмитро Тимчук годину-дві тому застрелився під час чищення нагородної зброї, кажуть. Прекрасна робоча версія від Антона Геращенка. Але ось що дивно: чому Тимчук був в цей час вдома? Триває засідання ВР. А Тимчук ходив на засідання старанно. Ось - статистика його відвідування. Дива".

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Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай написав, що не вірить у версію необережного поводження зі зброєю:

"Я не вірю в необережне поводження зі зброєю, це все казки для бабусь. Та ще й в голову. Під час чистки... Маячня. Дмитро Тимчук був фаховим військовим, а не тим, хто заглядає у заряджений пістолет тримаючи пальця на гачку. Самогубство? Можливо. Я не вірив у самогубство Льоньки Кантера, думав, що вбили, аж поки не побачив відео. Тож після цього ладен розглядати усі можливі версії. Але з тією активізацією спецслужб РФ, кожен місяць когось ловлять із вибухівкою, з тими заявами, що лунають з Європи про війну із розвідкою РФ, після Солсбері, Літвиненка, Хараберюши...Мої співчуття рідним. Ми втратили бійця, що відігравав значну роль в інформаційній протидії РФ, роботу якого цінували не тільки в Україні, але і в НАТО. Вічна пам'ять".

Журналістка Тетяна Даниленко також заявила, що не вірить у версію випадкового пострілу:

"Дмитро Тимчук знайдений мертвим з вогнепальним пораненням в голову. Ще кілька днів тому повірила б в офіційну версію - випадковий самостріл. Але весь масив інформації, отриманий за ці дні, схиляє до думки, що таких випадковостей майже не буває. Україна для росіян - прохідний двір, де вони можуть все або майже все".

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Юрій Романенко підсумував, що Тимчук задовго до початку війни працював у полі інформаційного спротиву:

"Ми познайомилися з Дмитром Тимчуком в 2007 році. Він прийшов на "Главред", тоді не вистачало в публічному полі військових експертів і я вирішив допомогти його розкрутити. Через рік, я запропонував його як головного редактора на проект "Флот2017", який займався проблемами безпеки в Чорному морі, Кримом і Севастополем. Проект був зубастий і не раз змушував верещати вже тоді росіян. Діма був учасником наших багатьох проектів і двіжуха, починаючи від Українського революційного клубу і закінчуючи "Хвилею", куди він написав не один десяток статей на військово-політичну тематику. У 2014 році він створив групу "Інформаційний спротив", а потім став нардепом. Влада не зіпсувала Діму і він завжди був на зв'язку. Його остання робота - глава про військовий потенціал ОРДЛО, яка увійшла в доповідь Інституту майбутнього з питань Донбасу. Він писав її разом з іншими членами ІС. Хоча ми не завжди з ним сходилися в політичних оцінках, але це ніколи не заважало зберігати людські стосунки.

Діма був справжнім, не фейковий патріотом, людиною зі стрижнем. Саме на таких людях тримається наша Україна. Вони роками незримо роблять роботу, про яку більшість і не знає, і не погоджується її робити. Це сіль нашої землі. Велика втрата для України і рідних. Земля тобі пухом, Дімо".

Експерт-кримінолог Ганна Маляр пояснила припущення, які можна зробити вже сьогодні, виходячи з наявної інформації:

"Смерть Дмитра Тимчука приголомшила. У такій ситуації варто висувати і перевіряти всі версії, слідство і робить. Але навіть за тими уривками інформації, які ми маємо, можна робити певні припущення. Робочий день, сімейне приміщення, в якому, як я зрозуміла, було три людини - загиблий, дружина і особа жіночої статі. У такій обстановці говорити про замовне вбивство з політичних мотивів, мабуть, не варто. Хоча, з огляду на діяльність і статус загиблого, така версія має також розглядатися слідством.

Чистив зброю чи ні? На це питання слідству буде дуже просто відповісти, чистка зброї вимагає спеціального - рідину, пасту, щітку, ганчірку тощо. Тому, на місці події ці засоби або є, або немає. Але також встановлення факту чистки зброї не означає безсумнівно, що в процесі чистки стався постріл. Міг статися, а міг постріл бути здійснений і пізніше.

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Багато важливої ​​інформації несе місце вхідного отвору від кулі і рановий канал. Скажімо, в 2018 один депутат Київради чистив зброю і необережно завдав собі поранення в живіт. Відчуваєте ризницю? Живіт і голова. Якщо поранення в голову, то мають право на життя всі версії - необережність, умисне вбивство, самогубство. Експертизи - судово-медична і балістична, зможуть дати відповідь на питання - можливо завдати таке поранення власноруч і чи в процесі чистки зброї це сталося.

Але вже зараз, можуть бути перші відповіді про причини загибелі, якщо опитати людей, які в момент пострілу перебували в приміщенні, і дізнатися в них про обставини, що передували пострілу. А саме - в якому стані був Дмитро сьогодні і останні півроку, з ким і про що говорив у день загибелі, чому сьогодні не пішов на роботу, чи були тривалі конфлікти в родині і які були стосунки з дружиною. Побутова версія подій також ймовірна - як в контексті вбивства, так і самогубства".

Протоієрей ПЦУ Костянтин Холодов, головний капелан в АТО, зазначив, що Тимчук мав справжню гідність:

"Це не тільки велика втрата для країни ... Це чіткий сигнал усім тим, хто коли-небудь зважився бути гідним. Гідність дорого коштує. Гідність варта цілого життя ... Спочивай з миром, брате ... "

"Попередня версія: необережне поводження зі зброєю. Подробиці уточнюються. Вічна пам'ять. Він був хорошою людиною", - написала Соня Кошкіна.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.