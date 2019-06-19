На сесії міськради Дніпра обговорили нові рейди проти нічних продавців алкоголю і долю "Будинку вчителя"

"Сесія була досить жвавою. Ви могли бачити, що були ті, хто постійно виступає. При цьому, коли триває лінійна робота в депутатських комісіях, містобудівній раді, у виконавчих органах – їх не видно. Прізвищ не називатиму. Всі могли переконатися. Та коли скандальні питання закінчуються, ці люди полишають залу, адже їм стає нецікаво. Та виборці все оцінять", – сказав міський голова Борис Філатов. Мер міста також додав, що відповіді на найгостріші запитання він надасть завтра – під час розлогого брифінгу.

Так, під час засідання мерія Дніпра ратифікувала угоду гарантії, відшкодування та підтримки проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо придбання нових тролейбусів. Документ формує вимоги та зобов’язання сторін щодо купівлі в лізинг 44 нових тролейбусів із низькою підлогою та з кондиціонерами. Це – оновлення половини рухомого складу, котрий курсує на міських маршрутах. Очікується, що поставки нового електротранспорту розпочнуться вже до кінця року. Борис Філатов назвав це фіналізацією його домовленостей з ЄБРР, котрі обговорювалися під час одного з відряджень очільника міста.

"З виробниками є домовленості. Вони вже роблять під нас рухомий склад – розуміючи, що документи в нормі, просто треба пройти технічну процедуру", – додав очільник міста.

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Також мерія Дніпра розширила перелік нерухомості для приватизації. Очікуваний прибуток міського бюджету від неї становитиме понад 25 млн грн. Борис Філатов наголосив, що це велика програма, тож підприємцям варто звернути на неї увагу.

Ще одне важливе рішення – ухвалення депутатами звернення до президента України Володимира Зеленського щодо виділення державних коштів для модернізації аеропорту. Ідеться про 2,7 млрд грн.

"Коли депутати за моєю ініціативою ухвалюють таке звернення, вони роблять це не просто так, а вже на підготованому ґрунті", – сказав Борис Філатов.

Як відомо, відповідну електронну петицію на сайті голови держави було зареєстровано ще торік. Звернення набрало понад 25 тис. голосів і було розглянуто тодішнім очільником країни.

Крім цього, під час 46-ї сесії міськради було фіналізовано створення департаменту парків і рекреацій. Новостворене відомство отримало контроль над усіма профільними комунальними підприємствами, у підпорядкуванні яких знаходяться парки та зелені зони міста. Міські обранці затвердили і типову форму Меморандуму для комунального закладу освіти. Документ пропонуватиметься до укладання між педагогічною радою закладу освіти та органом батьківського самоврядування для покращення освітнього простору, взаємної відповідальності за навчання, виховання й розвиток дітей в закладі.

Мер Борис Філатов зауважив, що активну громадськість закликають долучатися до імплементації в навчальних закладах. Міський голова також прокоментував ситуацію з "Будинком учителя": "Будинок учителя" створили 55 років тому. Та час рухається вперед, і ми не можемо мріяти про те, як воно було в ті часи. Питання вже вирішене і ревізії не підлягатиме. В цій ситуації інтереси батьків, викладачів не порушуватимуться. Я несу за це питання політичну відповідальність, котрій виборці дадуть оцінку в 2020 році".

Після ліквідації "Будинку вчителя" як комунального закладу освіти вихованців гуртків буде переведено, а педагогів, які в них викладали, працевлаштовано в найближчих територіально комунальних закладах (за адресою: вул. Ливарна, 3, узвіз Крутогірний, 9, вул. Набережна Перемоги, 5). Водночас у педагогів збільшиться тижневе навантаження, що має вплинути на розмір зарплати освітян.

Крім цього, Дніпровська міська рада затвердила проект мирової угоди щодо повернення одного з гуртожитків до комунальної власності. Йдеться про гуртожиток у пров. Добровольців, 10. Мер наголосив, що нині такими питаннями в міськраді займаються систематично.

Серед інших рішень сесії – посилення перевірки магазинів і АЗС, що продають алкоголь, а також занадто гамірних закладів і осель. Також сесійним рішенням одну з дублюючих вулиць Дарвіна, яка проходить через Шевченківській та Центральний райони міста, перейменували на вулицю Яна Ходоровського. Тепер вулиця Дарвіна є лише в Новокодацькому районі Дніпра. Так само перейменовано одну з дублюючих вулиць Ясних у Соборному районі на вулицю Родини Зубкових. Вулиця Ясна залишилася в Амур-Нижньодніпровському районі міста.