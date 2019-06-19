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19.06.19 17:56

Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив ексзаступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають "Українські Новини".

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і має приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Університетський оклад Андрія Портнова становитиме 14 753 гривні. Він є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

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Наказ про прийняття Портнова в університет підписано 14 червня.

Зі свого боку студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій на акцію під стіни вишу.

"Завтра, 20 червня, о 18:30 студенти і випускники Шевченка підходьте до рідних червоних корпусів. Ексзаступникові голови АП Януковича не місце в нашому виші!" - написала колишня студентка КНУ Марина Мірзаєва.

Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест 01

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