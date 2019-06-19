Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії

Про це повідомила в Facebook PR-директор UA:Суспільне Вікторія Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд постановив, що рішення Наглядової ради від 31 січня 2019 про дострокове припинення контракту з головою правління було ухвалено зі значними порушеннями, є незаконним і підлягає скасуванню", - зазначила Сидоренко.

Про це також повідомив Зураб Аласанія.

"Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанією З.Г. визнати незаконним і скасувати", - зазначив він в Facebook.

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В.о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зі свого боку повідомила: "Суд задовольнив рішення Зураба Аласанії частково: рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяни Лебедєвої і Світлани Остапи відхилено".

Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.