Лідери країн ЄС 20 червня збираються продовжити на півроку санкції проти РФ, - Bloomberg

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лідери ЄС у четвер продовжать санкції проти Росії", - заявило агентству Bloomberg джерело. Він пояснив, що обмежувальні заходи будуть продовжені на півроку.

Йдеться про заходи, вжиті у зв'язку з анексією Криму. У четвер у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні глав держав і урядів.

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Нагадаємо, з березня 2014 року влада Євросоюзу вводить і продовжує обмежувальні заходи щодо Росії. Як зазначають в інститутах ЄС, ці заходи застосовуються "у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію ситуації в Україні".

Серед обмежувальних заходів ЄС застосовує дипломатичні, економічні та персональні санкції, запроваджені обмеження щодо Криму і Севастополя.

У березні 2019 року президент РФ Путін заявив, що Росія готова скасувати продовольчі контрсанкціі, якщо ЄС зніме санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі.

18 червня канцлер ФРН Ангела Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що антиросійські санкції можуть бути зняті тільки після звільнення Криму. "Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну", - сказала Меркель.