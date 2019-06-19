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19.06.19 18:36

"Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос

Студія "Квартал-95" оголосила конкурс на кращого пародиста президента України Володимира Зеленського. Обмежень для учасників немає, головна вимога - голос "з хрипотою".

"Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт студії "Квартал-95".

"Вже 14 років поспіль студія "Квартал 95" з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час у країні змінилося чотири президенти. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах "Вечірнього Кварталу". Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став Президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені", - сказано в повідомленні.

Участь у конкурсі може взяти будь-хто. Головна вимога – "хрипкуватий" голос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо

"Якщо Ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, що Вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео", - закликають організатори конкурсу.

Переможцю обіцяють появу на концерті-зйомці "Вечірнього Кварталу".

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