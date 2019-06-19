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19.06.19 18:36

Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду"

Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши позовну заяву Ігоря Мосійчука про заборону проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд", постановив - повернути її позивачу.

Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду"

Позовна заява була повернута у зв'язку з недотриманням ним вимог, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Згідно з КАСУ, повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

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Зазначимо, що позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо нездійснення дії на заборону проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд" і просив суд винести рішення про заборону його проведення.

Нагадаємо, марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою "КиївПрайд" (KyivPride), відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

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