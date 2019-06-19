Кабінет міністрів виділив 32,5 мільйона гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми змушені вносити зміни в питання міжнародного аудиту Укроборонпрому. Скорегувати суму до 32,5 мільйонів гривень. Кажу твердо: аудиту Укроборонпрому - бути. Ми на цьому наполягаємо і профінансуємо процес", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Раніше в п'ятницю, 14 червня, Кабінет міністрів України скасував власне рішення про виділення 32 мільйонів гривень на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром", оскільки тоді виникла необхідність переглянути та уточнити суму такої підтримки.

22 травня Гройсман заявив, що Кабінет міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Концерн "Укроборонпром" і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський планують подавати до суду на авторів розслідування.

Президент Петро Порошенко призупинив повноваження першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а 4 березня звільнив його з посади.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері збіглося за часом із закінчення слідства ГПУ.

4 березня вийшла третя частина розслідування. За даними журналістів, схема Гладковського-Жукова принесла учасникам $300 тисяч на висотомірах для ремонту двох казахських АН-26 у 2016 році.

Президент Петро Порошенко заявив про проведення міжнародного аудиту в ДК "Укроборонпром".

7 березня Національне антикорупційне бюро України провело низку обшуків у фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі країни, зокрема за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря.

9 березня "Національний корпус" і "Національні дружини" організували в центрі Києва акцію протесту проти корупції в "Укроборонпромі". Біля будівлі Адміністрації Президента мітинг переріс у сутички. Постраждало троє силовиків. Одного із них доставили у лікарню з хімічним опіком очей.

Пізніше представники "Національного корпусу" спробували прорватися до президента Петра Порошенка, який виступав у центрі Черкас. За даними Нацполіції, унаслідок дій "Нацкорпусу" постраждали 22 поліцейські.

11 березня вийшла четверта частина розслідування Bihus.info, в якій розповідається про те, що всі слідчі органи, які мають розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього. Журналісти стверджують, що в Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, ДФС і НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".