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19.06.19 18:53

Розведення сил біля Станиці Луганської не відбулося через порушення режиму припинення вогню, - Сайдік

Сторони конфлікту в Україні не змогли розвести сили поблизу Станиці Луганської через порушення режиму припинення вогню, заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік.

Розведення сил біля Станиці Луганської не відбулося через порушення режиму припинення вогню, - Сайдік

"Що стосується розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської, намір почати його, висловлений у Мінську два тижні тому, поки не було виконано. Причиною тому стали порушення режиму припинення вогню", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що порушення режиму припинення вогню з'явилися після того, як сторони висловили свій намір. "До того порушень режиму припинення вогню досить довго не було", - сказав спецпредставник.

"У мене є відчуття, що сторони справді хочуть розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, і я сподіваюся, що воно відбудеться, але точну дату сьогодні передбачити не можу", - додав Сайдік.

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