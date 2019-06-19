"Повернення українських активів в українське правове поле", - Кучма на засіданні ТКГ назвав умову зняття блокади ОРДЛО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси мають відбуватися виключно на основі взаємності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йти мова про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО", - зазначив Кучма.

Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ жителям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання.

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